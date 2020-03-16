ثقة الصدر يعلق على انسحاب سائرون من اتفاقات اللجنة السباعية بشأن مرشح الحكومة الانتقالية

2020/03/16 | 13:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رد ثقة زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، على إعلان تحالف سائرون المدعوم من الصدر، بأن اللجنة السباعية فشلت في اختيار مرشح جديد للحكومة الانتقالية.وكتب صالح العراقي في تغريدة علق من خلالها على بيان سائرون، بكلمة مقتضبة جدا “احسنتم”، دون أن يذكر أكثر.احسنتم pic.twitter.com/a9Fbc5tOm4 — صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) March […]

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