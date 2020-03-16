هروب مشتبه بإصابته بفايروس كورونا من مستشفى جنوب الناصرية

2020/03/16 | 13:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاثنين، بأن مشتبه بإصابته بفايروس كورونا في قضاء سوق الشيوخ هرب من طوارئ المستشفى لحظة تشخيص الطبيب لحالته.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، إن "المريض المشتبه بإصابته بالفايروس قد هرب لحظة تشخيص الطيب لحالته وهو كان قد جاء من إيران مؤخرا، وبعد التشخيص وظهور الأعراض، عمل الطبيب على أجراء الاجراءات من أجل الحجر لكنه هرب من المستشفى".وأوضح المصدر، بأن "الشخص المشتبه به والهارب من المستشفى مصاب بلوكيميما الدم، ولا أحد يعلم وجوده حتى الان".وأشار الى "غلق الاستشاريات والطوارئ في مستشفى سوق الشيوخ العام وفق الامر الديواني ٥٥ وتوجيهات وزارة الصحة لغرض التعفير بشكل كامل".

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