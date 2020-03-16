إسرائيل.. المسؤول عن فحوص

2020/03/16 | 13:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن المسؤول عن إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة الإسرائيلية تبين أنه من بين 18 شخصا في الوزارة يحملون الفيروس.وأضافت الهيئة أن فيروس كورونا المستجد "قد يضيف 80 ألف شخص في إسرائيل إلى قائمة العاطلين عن العمل بنهاية الأسبوع الجاري".وأكدت هيئة البث الرسمية أن "نحو 2500 طبيب وممرض وعدد من العاملين بالقطاع الصحي في إسرائيل يخضعون لحجر صحي بعد ثبوت مخالطتهم لمصابين بكورونا".

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