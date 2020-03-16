الصين تفتتح مختبرا خاصا بتشخيص حالات كورونا في بغداد

2020/03/16 | 13:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقية ياسين المعموري، الاثنين، عن اتفاقه مع الصليب الاحمر الصيني على افتتاح مختبر خاص بتشخيص حالات كورونا في بغداد الأسبوع المقبل.وقال المعموري في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “اتفقنا مع الصليب الاحمر الصيني على افتتاح مختبر خاص بتشخيص حالات كورونا في بغداد الأسبوع المقبل”.وأضاف المعموري، أن “شحنة مساعدات

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