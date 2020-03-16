السجن المؤبد لمدان بمحاولة قتل ضباط اثنين

2020/03/16 | 13:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن المؤبد بحق ارهابي شارك مع متهمين آخرين بمحاولة قتل ضابطين اثنين يعملان في وزارة الداخلية تحقيقاً لغايات ارهابية.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بانه كلف من قبل مجموعته الارهابية التي […]

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