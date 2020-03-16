وزارة الاتصالات تعلن زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15 بالمئة‎ مجاناً

2020/03/16 | 13:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، الإثنين، زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15 بالمائة‎ مجاناً.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات في بيان تلقته وكالة صدى، أنه “تماشيا مع قرارات خلية الازمة ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب وتحسبا لحظر التجوال الذي سيفرض على العاصمة بغداد عقد صباح هذا اليوم الاثنين 16/3/2020 اجتماعا طارئا برئاسة معالي وزير

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