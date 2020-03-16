عماد محمد يضع فندقه “في خدمة” خلية الأزمة لعلاج المصابين بكورونا

2020/03/16 | 13:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، وضع فندقه الخاص “في خدمة” خلية الأزمة لعلاج المصابين بفايروس كورونا.وقال محمد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” وتابعته وكالة صدى، “اخواني الكرام..من باب شعورنا بالمسؤولية وحرصا منا على تقديم المساعدة في ظل الظروف التي يمر بها البلد قررنا وضع فندق العمدة في خدمة

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