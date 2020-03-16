اجراءات قانونية بحق المخالفين لحظر التجوال

2020/03/16 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، الاثنين، مع وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي الاجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس (كورونا) والحد من انتشاره في العراق.وقال بيان عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الادعاء العام على ضوء […]

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