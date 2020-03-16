تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا في كربلاء لعائد من ايران

2020/03/16 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) /علي النصر الله/ ..أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن ” تسجيل إصابة سادسة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة لمواطن عائد من ايران ” .وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم ، في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاصابة السادسة كانت لمواطن بعمر ( 70 ) عاما من أهالي منطقة الحر الصغير […]

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