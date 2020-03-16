الحيــاة، والنــــور، والســـــــــلام في ليــبيــا

2020/03/16 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لقد أثر الصراع والانقسامات والحرب على ليبيا لعدة سنوات، ولكن الجهات الدولية الفاعلة والأمم المتحدة لم تقف مكتوفة الأيدي بشأن ذلك، حيث التزموا بدعم الشعب الليبي في بناء دولة مسالمة وشاملة للجميع.لقد أتاحت قمة برلين الأخيرة فرصة جديدة لإشراك الجهات الفاعلة الدولية والأمم […]

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