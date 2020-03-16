اتحاد الكرة العراقي يوجه تبليغاً إلى أندية الممتاز بشأن مصير الدوري

2020/03/16 | 14:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، تبليغاً إلى أندية الدوري العراقي الممتاز بشأن مصير مسابقة الدوري الممتاز.وبحسب كتاب الاتحاد، فإن اتحاد الكرة ابلغ أندية الدوري الممتاز بإيقاف المسابقة من 15 إلى 25 آذار الحاري انسجاما مع خلية الأزمة.واكد الاتحاد بحسب كتابه، أنه في حال استمرار الظرف الصحي على ما هو عليه سيتم دعوة ممثلي

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