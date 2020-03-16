تجمع ” فنانو العراق” ينعى وفاة الفنان التشكيلي صلاح جياد

2020/03/16 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعى تجمع ” فنانو العراق” وفاة الفنان التشكيلي العراقي الكبير صلاح جياد والذي وافته المنيه في احدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس بعد صراع مع المرض .وصلاح جياد من مواليد البصرة 1947 ، تخرج من معهد الفنون الجميلة عام 1968 ومن الاكاديمية عام 1971 .اشتغل في عدة مجلات عراقية منها مجلة الف باء وصحيفة […]

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