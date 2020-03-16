الاتصالات تعلن زيارة سعات الانترنت مجاناً

2020/03/16 | 14:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الاتصالات، الإثنين، زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15 بالمائة‎ مجاناً.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات، في بيان، أنه "تماشيا مع قرارات خلية الازمة ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا الحبيب وتحسبا لحظر التجوال الذي سيفرض على العاصمة بغداد عقد صباح هذا اليوم الاثنين 16/3/2020 اجتماعا طارئا برئاسة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت الـ (Isp)".وأشار الى أن الاجتماع "بحث الاجتماع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والعالم اجمع من خلال تفشي وباء فايروس كورونا".ووجه وزير الاتصالات، وفقا للبيان، "الشركات كافة بزيادة السعات المجهزة للمواطنين بما ينعكس ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين وان تقدم وزارة الاتصالات 15‎%‎ من هذه السعات بشكل مجاني، على ان يتم زيادة السعات من هذا اليوم وبعكسه ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها".وأشار الى ان البيان "ستقوم وزارة الاتصالات باستحصال الموافقات الرسمية من قيادة عمليات بغداد بخصوص العاملين في شركات ال (isp) الذين يتطلب عملهم التنقل والحضور في مقرات عملهم، حيث تتوقع الوزارة بزيادة الطلب على خدمة الانترنت إذا ما طبق حظر التجوال المزمع تطبيقه مساء الثلاثاء المصادف 17/3/2020".

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