غياب الرقابة يدفع تجار الازمات الى رفع اسعار المواد الغذائية في

2020/03/16 | 14:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استغل تجار الازمات ، عشية فرض حظر للتجوال في بغداد والمحافظات برفع غير مسبوق لاسعار الفواكه والخضار واللحوم بانواعها مستغلين غياب رقابة الجهات الحكومية المختصة بشكل كامل.ونقلت وسائل اعلام عن مواطنين تحدثوا بخصوص فرض اسعار مضاعفة اربع مرات عن الايام السابقة من قبل تجار ازمة الكورونا وعلى سبيل المثال ارتفاع سعر صندوق الطماطة من 8 الاف دينار الى 31 الف دينار وهذه الاسعار تنسحب على بقية انواع الفواكه والخضر.وطالب المواطنون باتخاذ اجراءات رادعة سريعة ضد جشع تجار يستغلون الازمات والظروف الصعبة التي يمر بها البلد لفرض الاسعار التي يريدونها وسط غياب الرقابة الفعلية مضيفين ان الفقراء وذوي الدخل المحدود هم اول الضحايا".

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