رسمياً.. اتحاد الكرة يؤجل الدوري الممتاز حتى 25 اذار

2020/03/16 | 14:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مباريات دوري الكرة الممتاز حتى الـ25 من شهر اذار الجاري.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “الاتحاد ابلغ اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإيقاف المسابقة من 15 الى 25 آذار الجاري انسجاما مع قرارات خلية الازمة”.وأضاف الاتحاد في بيانه، “في حال استمرار الظرف الصحي على ما […]

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