فرنسا: شركة عطور فاخرة توزع مطهرات يدوية مجانا

2020/03/16 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة “مويت هنسي لوي فيتون” مالكة علامة “ديور” و”جيفنشي” والعديد من العلامات التجارية الأخرى للأزياء ومستحضرات التجميل، إنتاج المطهرات اليدوية.وستبدأ الشركة إنتاج مطهر الجيل الكحولي من اليوم الاثنين، 16 آذار.وسيتم توزيعه مجانًا في المستشفيات الفرنسية ومنظمات الرعاية الصحية الأخرى.وتخطط المؤسسة لإنتاج 12 طنًا من الجيل.واتخذت الشركة هذا القرار، على خلفية

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