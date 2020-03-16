الانبار تفرض حظرا للتجوال لمدة 4 ايام لمواجهة كورونا

2020/03/16 | 14:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة الانبار، الاثنين، فرض حظر للتجوال في عموم المحافظة من يوم الاربعاء ولغاية السبت المقبل لمواجهة كورونا، فيما أكدت منع اقامة صلاة الجماعة لمدة اسبوعين.وقال مصدر ، إن “الخلية عقدت اجتماعا لمناقشة تداعيات تفشي فيروس كورونا ومواجهة الازمة دون حدوث تفشي للوباء”.واضاف ان خلية الازمة قررت فرض حظر تجوال في جميع

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