اسباب تاجيل اختيار مرشح لرئاسة الوزراء

2020/03/16 | 14:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



أخفقت مجدّداً اللجنة السياسية في العراق والتي شكلتها كتل سياسية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اسم المرشح لشغل ...

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