2020/03/16 | 14:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اسباب تاجيل اختيار مرشح لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
أخفقت مجدّداً اللجنة السياسية في العراق والتي شكلتها كتل سياسية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن اسم المرشح لشغل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اسباب تاجيل اختيار مرشح لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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