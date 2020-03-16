الحشد الشعبي يشرع بحملة تعفير في كركوك

2020/03/16 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بالتعاون مع شركة نفط الشمال بحملة تعفير واسعة لمقر عملياته في كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “كوادر الحشد الشعبي، الاثنين، بالتعاون مع شركة نفط الشمال قامت بحملة تعفير وتعقيم لمقر عملياته في كركوك للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا”.يشار الى انه […]

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