الحكمة يقرر عدم التدخل في تسمية رئيس الوزراء الجديد

2020/03/16 | 14:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قرر تيار الحكمة الانسحاب من المفاوضات الجارية بشأن ترشيح رئيسا للحكومة المقبلة.وقال رئيس التيار عمار الحكيم في بيان اليوم ، “بسبب رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ و تحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين ، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ، فإننا قررنا ان لا […]

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