زراعة كربلاء: نتمتع باكتفاء ذاتي من المحاصيل ولا داعي للهلع

2020/03/16 | 14:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]اكدت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الاثنين، أن المحافظة تتمتع باكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية ما يجعل الاسعار مستقرة في عملية العرض والطلب.

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