خطر جديد يداهم رونالدو في البرتغال

2020/03/16 | 14:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشف تقرير صحفي إسباني، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عاش أجواء خطر جديد، خلال فترة تواجده في البرتغال.

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