بوجبا يكافح كورونا بحملة تبرعات للأطفال

2020/03/16 | 14:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنشأ الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صفحة لجمع التبرعات وتعهد بدعم مالي لمنظمة رعاية الطفولة للأمم المتحدة (يونيسف) لمساعدة الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وذكرت هيئة الإذاعة البريطاني (بي بي سي) أن بوجبا أطلق بعد أن بلغ عامه الـ27 أمس الأحد، حملة لجمع التبرعات بمناسبة عيد مولده: “للمساعدة في

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