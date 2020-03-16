البصرة تلجأ لحظر التجول اسبوعاً وتعلن استثناءات

2020/03/16 | 14:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة البصرة، عن فرض حظر التجوال لمدة أسبوع كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.وقال المحافظ أسعد العيداني، في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه "تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة من مساء اليوم، الى صباح الاحد المقبل".واستثنى العيداني من قرار حظر التجول، "الدوائر الصحية والبلدية والامنية وعجلات نقل المواد الغذائية والحالات الحرجة".وقررت خلية الأزمة في العراق أمس الأحد، فرض حظر شامل للتجوال في بغداد بدءاً من الساعة 11 من مساء يوم 17 آذار/مارس الجاري ولغاية الساعة 11 ليلاً يوم 23 من الشهر داته، مع تعطيل الدوام الرسمي.كما قررت الخلية تعليق الرحلات الجوية للفترة بين 17 و24 آذار/مارس الجاري، وأكدت الخلية على إيقاف التنقل بين المحافظات، فيما منحت الإدارات المحلية صلاحية فرض حظر التجوال.وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في عموم المدن العراقية إلى 124، بينها 10 وفيات، و26 حالة تعاف، بحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة العراقية.

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