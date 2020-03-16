محافظ البصرة يعلن حظر التجوال بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل

2020/03/16 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الاثنين، فرض حظر التجوال بالمحافظة ابتداء من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.وقال العيداني، إنه “تقرر فرض حظر التجوال في المحافظة من مساء اليوم الاثنين الى صباح الاحد المقبل”.وأضاف ، أنه “القرار استثنى الدوائر الصحية والبلدية والامنية وعجلات نقل المواد الغذائية والحالات الحرجة”.

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