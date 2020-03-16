اتفاق عراقي- صيني لافتتاح مختبر

2020/03/16 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الاثنين، عن اتفاقها مع الصليب الاحمر الصيني على افتتاح مختبر "خاص" لتشخيص حالات فيروس كورونا في بغداد الأسبوع المقبل.وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي ياسين المعموري، في حديث ورد لـشفق نيوز، إن "شحنة مساعدات طبية خاصة بفيروس كورونا جديدة من الصليب الاحمر الصيني ستصل العراق قريبا".وأضاف "اتفقنا مع الصليب الاحمر الصيني على افتتاح مختبر خاص بتشخيص حالات كورونا في بغداد الأسبوع المقبل".وقررت خلية الأزمة في العراق أمس الأحد، فرض حظر شامل للتجوال في بغداد بدءاً من الساعة 11 من مساء يوم 17 آذار/مارس الجاري ولغاية الساعة 11 ليلاً يوم 23 من الشهر داته، مع تعطيل الدوام الرسمي.كما قررت الخلية تعليق الرحلات الجوية للفترة بين 17 و24 آذار/مارس الجاري، وأكدت الخلية على إيقاف التنقل بين المحافظات، فيما منحت الإدارات المحلية صلاحية فرض حظر التجوال.

ويأتي القرار عقب تسجيل ارتفاع يومي بإصابات كورونا وصلت إلى 124، بينها 10 وفيات، و26 حالة تعاف.

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