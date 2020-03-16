كركوك بانتظار بغداد لاعلان اسبوعين بلا كورونا

2020/03/16 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الاثنين، عن وجود حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد، في المحافظة، مشيرة إلى أن قرب إعلان خلوّها من أية إصابة بالفيروس.وعُقد في المحافظة اجتماع موسع ضم العاملين في مديرية حقوق الإنسان في محافظة كركوك وبحضور رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي ارشد الصالحي ومدير عام صحة كركوك ونقيب الصيادلة في المحافظة.وتدارس الاجتماع مسألة فرض حظر التجوال ومدى تأثيره على المواطنين من ذوي الدخل ومحاربة ارتفاع الأسعار من قبل التجار ومتصيدي الازمات.وأكد الحاضرون على "ضرورة التزام الاجهزة الامنية بتطبيق مقررات خلية الازمة".وقال مدير عام صحة كركوك كريم ولي ، إن "هناك حالة اصابة واحدة فقط بفيروس كورونا في المحافظة، ونحن بانتظار نتائج المختبرات التي سترد اليوم مساء"، مضيفا أنه "سوف تعلن كركوك في الأسبوعين القادمين انها خالية من اي اصابة بفيروس كورونا".بالاعتبار ان حضانة الفيروس بحاجة الى اسبوعين ليتم تشخيصها فعلياً.وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في عموم المدن العراقية إلى 124، بينها 10 وفيات، و26 حالة تعاف، بحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة العراقية.

وقررت خلية الأزمة في العراق أمس الأحد، فرض حظر شامل للتجوال في بغداد بدءاً من الساعة 11 من مساء يوم 17 آذار/مارس الجاري ولغاية الساعة 11 ليلاً يوم 23 من الشهر داته، مع تعطيل الدوام الرسمي.

كما قررت الخلية تعليق الرحلات الجوية للفترة بين 17 و24 آذار/مارس الجاري، وأكدت الخلية على إيقاف التنقل بين المحافظات، فيما منحت الإدارات المحلية صلاحية فرض حظر التجوال.

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