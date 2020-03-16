2020/03/16 | 14:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت شرطة محافظة واسط، الاثنين، التجار ممن يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية.وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة صدى إن “شرطة واسط تحذر التجار ممن يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية”، مبينة أن “حظر التجوال لا يشمل المواد الغذائية والمخضر والفواكه”.وأضافت أن “هناك ايعاز لجميع السيطرات الخارجية بالسماح لعجلات الحمل بجميع انواعها المحملة بالمواد الغذائية والخضار والفواكه

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