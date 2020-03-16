مصدر: المالكي هو من افشل تكليف نعيم السهيل خوفاً من محاكمته من قبل التيار الصدري

2020/03/16 | 14:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر سياسي من عدم توصل اللجنة السباعية الى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية وقال المصدر ان اللجنة السباعية لم تستطع تمرير نعيم […]

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