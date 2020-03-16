محافظ الديوانية يعلن رفع حظر التجوال في المحافظة منتصف ليل اليوم

2020/03/16 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الإثنين، موعد رفع حظر التجوال في المحافظة، الذي فُرض ...





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