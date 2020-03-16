الحلبوسي في ذكرى حلبجة: تحية عز وكبرياء وهي تصنع الحياة بعد 32 عامًا على ذكرى الدمار والإبادة

2020/03/16 | 14:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بعث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة إلى محافظة حلبجة في إقليم كردستان بذكرى مرور 32 عامًا على الدمار والإبادة التي تعرضت لها.وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “تحية عز وكبرياء لشقيقة الجبل “حلبچة” الصمود والتحدي وهي تصنع الحياة بعد اثنين وثلاثين عاما على ذكرى الدمار والإبادة”.[…]

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