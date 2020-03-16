بالوثيقة.. الوقف السني يوجه بأغلاق الجوامع الى اشعار اخر

2020/03/16 | 14:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، بإغلاق الجوامع كافة حتى اشعار اخر، والاقتصار فقط رفع الاذان فيها عملا بتوجيهات خلية الازمة للوقاية من فيروس كورونا.

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