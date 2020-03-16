عمار الحكيم : لن أتدخل بعد الآن بمهمة اختيار المرشحين لرئاسة الوزراء

2020/03/16 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، أنه لن يتدخل بعد الان، في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية.

وأوضح السيد الحكيم في تغريدة على تويتر، ان قراره جاء على خلفية رفضه البقاء في معادلة التلكؤ، وتحفظه على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشددا على ضرورة أن تنحصر مهمة المرشح القادم، في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما أوضح السيد الحكيم ان الهدف من دخول تيار الحكمة الوطني بعملية الاختيار، كان مقتصرا على إيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس.

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