الأردن : إجراءات الحجر الصحي إجبارية لجميع القادمين للمملكة من اليوم

2020/03/16 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية يبدأ تنفيذها فورا لمنع انتشار كورونا

وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة أربعة عشر يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان.

واكد العضايلة منع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك.



وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم..



وشدد العضايلة، على أهمية الالتزام الكامل بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقا، مؤكدا أن الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأشار الى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقا.

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