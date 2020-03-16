طبيب استرالي يؤكد توصله لعلاجين قادرين على شفاء المصابين بكورونا

2020/03/16 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن طبيب استرالي، توصله الى عقارين طبيين اثنين، قادرين على معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الخبير بمجال الامراض المعدية “ديفد باترسون”، ان فريقه الطبي استخدم عقارين كانا مخصصين لعلاج مرض نقص المناعة المكتسبة، والملاريا، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، أظهرا نتائج مشجعة، بعد شفاء جميع مستخدميه بشكل تام، كاشفا عن توقعاته بأنه يتم طرح العلاجين على المستوى العالمي نهاية الشهر الجاري، على الرغم من اعترافه بأن الاختبار لم يتم بطريقة منضبطة أو محسوبة.

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