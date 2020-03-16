بالصورة .. كورونا يطرح شاب ارضا قرب معرض بغداد الدولي

2020/03/16 | 14:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تداول ناشطون صورة على مواقع التواصل ،قالوا انها لشاب سقط ارضا بسبب اصابته بفيروس كورونا ،قرب معرض بغداد الدولي، حيث قامت قوات الجيش و الاسعاف بنقله فوراً الى المستشفى.

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