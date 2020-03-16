2020/03/16 | 14:46 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترجمة:سومر نيوز

اكد العسكري والمتعاقد الامريكي السابق اريك زويسيس، أن من حق العراقيين ان يكرهونا لأننا غزونا بلادهم بنا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضابط أميركي سابق: من حق العراقيين ان يكرهونا لأننا غزونا بلادهم وعذبناهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضابط أميركي سابق: من حق العراقيين ان يكرهونا لأننا غزونا بلادهم وعذبناهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).