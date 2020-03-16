القرية والمدينة في المنظور الإسلامي / 1

2020/03/16 | 14:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي القرية في اللغة هي ما يُعبر عن أي مكان تتصل به الأبنية وتُجمع قُرًى وقَرْيات(1)، ويمكن تعريف القرية بأنها مجتمع صغير يتكون من مجموعة من […]

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