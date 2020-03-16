المباشرة بتوفير اسطوانات الغاز كخزين للحالات الطارئة في البصرة

2020/03/16 | 14:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن فرع الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في البصرة، الاثنين، عن مباشرة معامل التعبئة بتوفير اسطوانات الغاز كخزين يستخدم في الحالات الطارئة.وذكر اعلام الفرع الرسمي في بيان، أنه "تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة علي الموسوي في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة ايّ ظرف طارئ قد يُعلن من قبل خلية الأزمة، لمواجهة فيروس كورونا في البلد ، باشرت كوادر فرع البصرة عبر معامل التعبئة الحكومية في المحافظة بتوفير خزين من الاسطوانات المعبأة لاستخدامها عند الضرورات القصوى".واكدت الشركة، ان "العملية الانتاجية تجري بانسيابية عالية، في ظل التنسيق العالي بين فرع الشركة ومقرها بهذا الصدد، وتطمين الشارع البصريّ بتوفير الغاز السائل بالكميات المطلوبة".وأفادت ان "اتخاذ مثل هكذا اجراءات يضمن تجهيز الجوالين باسطوانات الغاز عند الحاجة، وتغطية الطلب في مختلف الظروف الطارئة التي يشهدها البلد".

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