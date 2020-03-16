هل يفاقم التدخين مضاعفات كورونا بالجسم؟

2020/03/16 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نبه خبراء الصحة، مؤخرا، إلى أن الأشخاص المدخنين قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا “كوفيد 19″، الذي يؤثر بشكل كبير على وظيفة التنفس لدى الإنسان.وبحسب تقارير صحفية، فإن شابا أميركيا، في الثانية والعشرين من عمره، أصيب بكورونا، فجرى إدخاله إلى المستشفى رغم استقرار حالته، وحين سئل بشأن سبب هذا الإجراء، قالت […]

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