ديالى تنفي إصابة أحد منتسبيها بكورونا: كان مخموراً

2020/03/16 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت شرطة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منتسب مصاب بفيروس كورونا، مبينةً انه كان مخمورا.

وذكر مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الخبر الذي تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود منتسب بالشرطة مصاب بفيروس كورونا لا صحة له حيث تم توجيه دورية من قسم النجدة ونقله الى مستشفى عام بعقوبة لإجراء الفحوصات اللازمة له".

واضاف "بعد اجراء الفحوصات الطبية الاولية تبين انه مخمور بحسب التقارير الطبية".

ودعا المهداوي اصحاب "هذه المواقع الاخبارية الى التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها وعدم تأويلها وارباك الوضع الصحي في المحافظة".

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