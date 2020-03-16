2020/03/16 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعيات كورونا ..ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في ايران..والاصابات ترتفع في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/16 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تداعيات كورونا ..ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في ايران..والاصابات ترتفع في تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تداعيات كورونا ..ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في ايران..والاصابات ترتفع في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).