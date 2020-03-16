قائممقام قضاء سوق الشيوخ يطالب بالتبليغ عن حالة وافدة من ايران

2020/03/16 | 15:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب قائممقام قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، حسين فرج، اليوم الاثنين، المواطنين بعدم الخروج من الان وحتى يوم غدٍ الساعة ٥ عصرًا حفاظًا على أرواحهم، داعيا اياهم الى التبليغ عن الوافدين من ايران.

وقال فرج في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، "ارجو عدم الخروج من الان لغاية يوم غدٍ الساعة ٥ عصرًا حفاظًا على أرواحكم جميعا وعدم الاستهانة بالحالة التي حدثت اليوم، وقد تم إشعار المحافظة ورئاسة المحكمة بذلك والمدعي العام لغرض إعطاء الموضوع الاهمية القصوى".

وأضاف "ارجو التبليغ عن اي حالة وافدة من الجمهورية الإسلامية رجاءً ونشر ثقافة اجراء الفحص الطبي".

وأكد انه "تم توجيه المفارز الأمنية كافه بغلق القضاء لحين التعرف على الحالة المشتبه بها فنرجو التعاون معنا بهذا الخصوص".

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