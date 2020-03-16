هبوط البورصات وإغلاق مزيد من الحدود في العالم جراء فيروس كورونا المستجد

2020/03/16 | 15:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الأسواق الأوروبية على هبوط الاثنين على الرغم من تدخل المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم سعياً لاحتواء الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد فيما ترتفع حصيلة الوباء باطّراد […]

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