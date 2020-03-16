هروب “مشتبه” بإصابته بفيروس كورونا في ذي قار

2020/03/16 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، الاثنين، عن هروب أحد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من الطوارئ في إحدى مستشفيات المحافظة.وذكر بيان للخلية ورد لـشفق نيوز، إنه “تم غلق الاستشاريات والطوارئ في مستشفى سوق الشيوخ العام وفق الامر الديواني ٥٥ وتوجيهات وزارة الصحة لغرض التعفير بشكل كامل”.وأشار البيان إلى “ورود حالتين مشتبه […]

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