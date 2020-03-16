صحة ميسان تسجل إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/03/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التربية، الاثنين (16 آذار 2020)، قراراً بشأن حملة شهادة البكالوريوس، في الكلية التربوية المفتوحة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزيرة سها العلي بيك وافقت على نقل خدمات الموظفين والمعلمين وك

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الإثنين (16 آذار 2020) حالة الطقس خلال اليومين المقبلين في البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطقس اليوم الاثنين سيكون بين صحو إلى غائم جزئي مع ارتفاع قليل

بغداد اليوم- الانبار

بعد محافظة البصرة، أعلنت خلية الأزمة بالأنبار، الاثنين (16 آذار 2020)، فرض حظر التجوال، في المحافظة، لمدة أربعة أيام، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حظر التجول يبدأ من مس

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