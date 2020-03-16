النصر يجدد طرح رؤيته بشأن الحكومة المقبلة والمكلف ويؤكد مشاركته باجتماعات القوى السياسية

2020/03/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

جدد ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الاثنين (16 اذار 2020)، طرح رؤيته حول الحكومة المقبلة، والمكلف بتشكيلها، فيما أكد مشاركته في اجتماعات القوى السياسية لاختيار المكلف.

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بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن تحالف "الفتح"، حنين القدو، الاثنين (16 آذار 2020)، أن فشل اللجنة السباعية بتسمية رئيس الوزراء الجديد، وضع رئيس الجمهورية برهم صالح أمام خيارين لا ثالث لهما.

وقال القدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-الديوانية

أعلن محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الإثنين، موعد رفع حظر التجوال في المحافظة، الذي فُرض يوم أمس الأحد.

وقال الشعلان، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "حظر التجوال في المدينة، سُيرفع في تمام الساعة الثانية عشر من

بغداد اليوم- كربلاء

دعت إدارة العتبة الحسينية، الاثنين (16 آذار 2020)، ممثلية الأمم المتحدة بالعراق، وخبراء دوليين، إلى زيارة موقع مطار كربلاء، بعد القصف الأمريكي الذي استهدفه ليلة الخميس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن العتبة الحسينية ق

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