باحثان عالميان يوضحان حقيقة مكافحة درجات الحرارة لفايروس كورونا

2020/03/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

يأمل الكثر من المواطنين، في أغلب دول العالم، ارتفاع درجات الحرارة، للحد من خطورة، فايروس كورونا، فيما ذكر باحثون مختصون أن هذه التوقعات لا يجب الاعتماد عليها.

وقال نائب مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى المعهد الطبي في بكين، تساو واي، إن "تأثير الطقس على وتيرة الانتشار ودرجة الخطورة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أمر غير مؤكد".

من جانبه، قال مدير مختبر التحليل والتنبؤ للصحة العامة في معهد تنبؤات الاقتصاد الوطني لأكاديمية العلوم الروسية، بوريس ريفيتش: "هناك افتراضات مفادها أن الفيروس سيرحل مع ارتفاع درجة الحرارة، لكنني أعتقد أن هذا التوقع مجرد وهم".

وأشار ريفيتش إلى أن "تفشي الفيروس انطلق من مدينة ووهان الصينية، التي تتميز بحرارة تتراوح عند مستوى 10 درجات، مشددا على أنه لا يجب الاعتماد على ارتفاع حرارة الطقس باعتبارها وسيلة للحماية من العدوى".

يُشار إلى أنه، انتشرت في الآونة الأخيرة، انباءً في العراق، وعدد من دول العالم، تفيد بأن ارتفاع درجات الحرارة، ستقضي على فايروس كورونا.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة الصينية في بغداد، الاثنين (16 آذار 2020)، وصول خبراء صينيين وأجهزة فحص حديثة إلى العراق للمساعدة في مواجهة كورونا.

وعقد الوفد الصيني مؤتمرا صحفيا في مبنى السفارة، إن "المساعدات الطبية الصينة وصلت إلى مستشفى

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، الإثنين (16 آذار 2020)، سلامة منتسبها الذي وقع أرضاً قرب قضاء بعقوبة من الإصابة بفايروس كورونا في المحافظة

وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، في بيان، تلقته (

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين (16 آذار 2020)، تسجيل 1000 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة في اسبانيا.

وقالت الوزارة، إنه "تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما توفي 288 شخصاً جراء فيروس كوفيد-19

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