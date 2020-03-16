2020/03/16 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إشو تقديم: لكثرة ما ارتبط الزواج بالجانب الثقافي-الاجتماعي (*) ، قد حجب عنه الجانب الفكري الفلسفي، الذي يقف عند المفارقات العويصة والتناقضات المستعصية، التي ينطوي عليها الزواج من حيث هو علاقة تجمع بين شخصين، من المفترض أن يكونا مستقلين ويتسمان بدرجة عالية من النضج والمسؤولية.لقد سبق لأحد الباحثين في التاريخ المغاربي أن اشتكى من التغيب الذي طال هذا الفعل الإنساني البارز من الدراسات الت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد إشو - الزواج والاستقلالية: قراءة في مفارقات الزواج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد إشو - الزواج والاستقلالية: قراءة في مفارقات الزواج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).