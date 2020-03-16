سهيل قبلان - السلام خير ونعمة !

2020/03/16 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان السلام نعمة, لم يُذّوت الانسان خاصة القائد أهميتها وضرورة ان تشمل كل البشر في كل الدول وهو نعمة كالخير العميم ولكي يعم يجب اولا وقبل كل شيء ان يحمل المسؤول بالذات في داخله قلب انسان يقدس الانسان في الانسان وجمالية افكاره ومشاعره ونبضاته وليس قلب وحش من الوحوش له أظافر وانياب للنهش والتشليخ في القيم الانسانية الجميلة وادارة الظهر لها واهمالها واحتقارها والاهتمام بحب الذات واكداس الدولار في جيوبه وا......

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